روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار المبرم عام 2020 مع أرمينيا

روسيا: السبت اجتازت وحدة من القوات المسلحة الاذربيجانية الخط الفاصل في منطقة شوشا في انتهاك



اتهمت روسيا، الوسيطة في النزاع بين أذربيجان وأرمينيا، السبت باكو بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين البلدين في 2020 عبر السماح لقواتها بعبور الخط الفاصل.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه "في 25 آذار 2023، السبت اجتازت وحدة من القوات المسلحة الاذربيجانية الخط الفاصل في منطقة شوشا في انتهاك" لوقف إطلاق النار المبرم في 2020.