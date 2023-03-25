بوتين يعلن أن روسيا ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي بيلاروس، الدولة الحليفة الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي.



وقال بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الروسي: "لا شي غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها".



وأوضح أنهم اتفقوا على القيام بالأمر نفسه، مؤكدا الحصول على موافقة مينسك.