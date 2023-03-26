هندوراس تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان

أعلنت هندوراس السبت قطع علاقاتها الدبلوماسيّة مع تايوان، بعد 11 يومًا على إشارتها إلى أنّها ستُقيم علاقات دبلوماسيّة مع بكين، في قرار استدعى ردَّ فعلٍ فوريًّا من تايبيه.





وقالت وزارة الخارجيّة الهندوراسيّة في بيان، إنّ الوزير إنريكي رينا "بناءً على تعليمات رئيسة الجمهوريّة زيومارا كاسترو قد أبلغ تايوان بقرار قطع العلاقات الدبلوماسيّة".





وبعد هذه الخطوة، بقيت 13 دولة فقط تعترف رسميًّا بتايوان.

