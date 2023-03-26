30 قتيلًا جراء غرق عبّارة صغيرة قبالة الغابون

ارتفعت الحصيلة الموقّتة لغرق عبّارة صغيرة قبالة سواحل الغابون إلى 30 قتيلًا، فيما لا يزال هناك سبعة مفقودين، وفق ما أعلن المدّعي في ليبرفيل السبت.





وأُنقِذ 124 من أصل 161 شخصًا كانوا على متن عبّارة "إيستر ميراكل" التي غرقت ليل 8-9 آذار.

