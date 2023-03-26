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تركيا توقف استيراد النفط من إقليم كردستان العراق بحسب وزارة النفط العراقية

أخبار دولية
2023-03-25 | 23:56
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تركيا توقف استيراد النفط من إقليم كردستان العراق بحسب وزارة النفط العراقية
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تركيا توقف استيراد النفط من إقليم كردستان العراق بحسب وزارة النفط العراقية

أوقفت تركيا السبت استيراد النفط من إقليم كردستان في شمال العراق، بعدما حكمت هيئة تحكيم دولية لصالح العراق في نزاع حول قضية متعلقة بتصدير نفط الإقليم بين بغداد وأنقرة، وفق وزارة النفط العراقية. 
 
     
وقال المتحدّث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لفرانس برس إن "تركيا أبلغت سلطات إقليم كردستان بإيقاف التصدير انصياعاً لقرار المحكمة". 

أخبار دولية

تركيا

كردستان

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