الصين تُعلن إقامة علاقات دبلوماسيّة مع هندوراس

أعلنت الصين الأحد إقامة علاقات دبلوماسيّة مع هندوراس في ما يشكل انتصارا لبكين مع ابعادها حليفا جديدا عن تايوان التي لم تعد تعترف بها إلا 13 دولة في العالم.





وغردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ "أقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية للتو".