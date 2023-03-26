توقيف 21 شخصا في فنزويلا في إطار حملة لمكافحة الفساد

أوقِف 21 شخصًا على الأقلّ بينهم عشرة موظّفين رسميين في فنزويلا في إطار التحقيق حول الفساد في شركة النفط المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا"، على ما أعلن السبت المدّعي العام طارق وليام صعب.





وقال صعب "لدينا عشرة مسؤولين موقوفين"، متحدّثًا عن الحصيلة الجديدة للتوقيفات في إطار العمليّة التي بدأت الأسبوع الماضي ولا تزال مستمرّة.





أدّت "حملة" مكافحة الفساد هذه، كما سمّاها كبار المسؤولين الفنزويليّين ومن بينهم الرئيس نيكولاس مادورو، إلى استقالة وزير النفط طارق العيسمي الذي كان يُعتبَر أحد رجال السلطة الرئيسيّين. ومن بين الموقوفين الـ21، عدد من المقرّبين منه.