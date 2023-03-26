أوكرانيا تعتبر أن روسيا "تحتجز بيلاروس رهينة نووية"

رأت كييف الأحد أن روسيا "تحتجز بيلاروس رهينة نووية" بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي الدولة الحليفة لموسكو.





وكتب الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف في تغريدة "يحتجز الكرملين بيلاروس رهينة نووية"، مضيفا أن هذا القرار "خطوة نحو زعزعة استقرار البلد".



