بوريل: الاتحاد الاوروبي يريد تجنب "الارتهان" للصين كما فعل مع الغاز الروسي

اعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت ان الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تجنب الارتهان للصين كما كانت حيال الغاز الروسي، داعياً إلى تعزيز التجارة مع أميركا اللاتينية.





وقال بوريل "اكتشفنا أن الارتهان الذي كان أحد عناصر بناء السلام، هو أيضاً سلاح يمكن توجيهه ضدنا"، مشيراً إلى "ارتهان أوروبا المفرط للغاز الروسي".





وبرز ذلك عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما قلصت موسكو شحنات الغاز إلى أوروبا ما أرغم القارة على البحث عن طرق إمداد أخرى.