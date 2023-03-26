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طهران تدين الهجوم "الارهابي" الأميركي في سوريا
أخبار دولية
2023-03-26 | 04:33
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طهران تدين الهجوم "الارهابي" الأميركي في سوريا
وصفت إيران الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت جماعات موالية لإيران في سوريا ردّاً على ضربة قاتلة بطائرة مسيّرة، بأنها "هجوم عدواني وإرهابي".
قُتل 19 مقاتلاً على الأقل، غالبيتهم من السوريين، جراء هذه الضربات التي وقعت ليل الخميس الجمعة في شرق سوريا، بحسب آخر حصيلة اوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
دانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نُشر ليل السبت الأحد "الهجوم العدواني والإرهابي للجيش الأميركي على أهداف مدنية في مدينة دير الزور السورية".
أخبار دولية
طهران
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