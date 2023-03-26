الرئيس التشادي يعفو عن 380 متمردًا محكومًا عليهم بالسجن مدى الحياة

أصدر الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي مرسوما عفا بموجبه السبت عن 380 متمردًا من جبهة التغيير والوفاق في تشاد كان حُكم عليهم هذا الأسبوع بالسجن مدى الحياة لضلوعهم في قتل الرئيس السابق إدريس ديبي إتنو.





وكان حكم الثلاثاء على أكثر من 400 متمرد بالسجن مدى الحياة في تشاد، بعد إدانتهم خصوصا بتهمة "النيل من حياة" الرئيس السابق الذي قضى على جبهة القتال في العام 2021 خلال هجوم للمتمردين.





وقال المدعي العام في نجامينا محمد الحاج أبا نانا "حُكم على أكثر من 400 شخص" بالسجن مدى الحياة "لارتكابهم أعمالا إرهابية وارتزاق وتجنيد أطفال في الجيش والنيل من حياة رئيس الدولة".

