السفير حسام زكي: القمة العربية الـ32 ستعقد في 19 أيار المقبل بالسعودية

أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة العربية، أنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية في ١٩ أيار المقبل وذلك عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية وافادة الأخيرة بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار اليها.



وكشف الأمين العام المساعد أن القمة ستسبقها اجتماعات عدة تحضيرية على مستويي كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها علي مدار خمسة أيام.



تجدر الاشارة الى أن عام 2023 من المنتظر أن يشهد ايضا انعقاد كل من قمة عربية تنموية في موريتانيا والقمة العربية الافريقية في المملكة العربية السعودية.