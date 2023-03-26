مقتل 29 مهاجرا إثر غرق مراكب قبالة سواحل تونس

أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم، انتشال جثث 29 مهاجرا من دول إفريقية بعد غرق قواربهم قبالة سواحل البلاد.



وقال المتحدث باسم الحرس في بيان إنه تم كذلك "إنقاذ 11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بعد غرق مراكب للهجرة السرية"، مشيرا إلى ثلاث حوادث غرق.