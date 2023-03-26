كييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد إعلان بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

طالبت أوكرانيا باجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سينشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس.



وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان: "تنتظر أوكرانيا إجراءات فعّالة من قبل المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا لمواجهة الابتزاز النووي الذي يمارسه الكرملين".



وأضافت: "نطالب بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي فورًا من أجل هذا الغرض".