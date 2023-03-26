الحلف الأطلسي يعتبر "الخطاب الروسي" عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا "خطيراً وغير مسؤول"

ندد حلف شمال الأطلسي بـ"الخطاب الروسي" عن نشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا، معتبرًا أنه "خطير وغير مسؤول".



وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونجيسكو: "حلف شمال الأطلسي حذر ونراقب الوضع من كثب"، مضيفة: "لم نشهد أي تغييرات في الجهاز النووي الروسي من شأنه أن يدفعنا إلى تعديل جهازها".