بايدن سيستقبل نظيره الأرجنتيني على هامش "القمة من أجل الديمقراطية"

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيستقبل نظيره الأرجنتيني الأسبوع المقبل على هامش قمة بشأن الديمقراطية.



وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان-بيار في بيان صدر مساء السبت، إن اللقاء مع الرئيس ألبرتو فرنانديز سيجرى في 29 آذار على هامش النسخة الثانية من "القمة من أجل الديمقراطية".



وأرجئ اجتماع بين الزعيمين كان مقررا في تموز من العام الماضي بعد أن ثبتت إصابة الرئيس الأميركي بكوفيد.



وذكر البيان أنهما "سيحتفلان بمرور 200 عام على إقامة العلاقات الثنائية" بين الولايات المتحدة والأرجنتين ويناقشان مجموعة من الموضوعات من المناخ إلى الفضاء والتعاون الاقتصادي.



والأرجنتين هي ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، لكن رغم تحسن أدائها الاقتصادي الكلي، لا تزال تعاني تضخما مزمنا منذ أكثر من عشر سنوات.



وتعقد "القمة من أجل الديمقراطية" من الثلاثاء إلى الخميس في واشنطن، وتشارك في تنظيمها الولايات المتحدة وكوستاريكا وهولندا وكوريا الجنوبية وزامبيا. ونُظمت النسخة الأولى من القمة المكرسة لتعزيز الديمقراطية في العالم في كانون الأول 2021.