واشنطن لا تملك "أي مؤشر" الى قيام موسكو بنقل أسلحة نووية الى بيلاروسيا

أفاد مسؤول أميركي كبير بأن الولايات المتحدة لا تملك "أي مؤشر" الى قيام روسيا بنقل أسلحة نووية الى بيلاروسيا، ولا الى استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لقناة سي بي اس ردا على سؤال عن إعلان بوتين أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس: "ليس لدينا أي مؤشر الى انه (بوتين) نفذ ما أعلنه او الى نقل أي اسلحة نووية".