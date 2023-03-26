رئيس مجلس الوزراء السوري التقى وزراء الزراعة المشاركين في اللقاء الزراعي في سوريا

إلتقى رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، وزراء الزراعة في الأردن والعراق ولبنان، خالد الحنيفات، عباس العلياوي وعباس الحاج حسن، بحضور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، وأكد "أهمية تحقيق التكامل الزراعي وتعزيز التعاون والتبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والمنتجات الزراعية بين الدول العربية في ظل التغيرات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا".



ودعا عرنوس إلى العمل لإيجاد صيغ متقدمة من التعاون والتنسيق المشترك لتطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الاستراتيجي، مؤكدا "أهمية مثل هذه اللقاءات التي تساهم بتمتين العلاقات البينية خصوصا في المجال الزراعي والتجاري وبما يصب في مصلحة الشعوب العربية الشقيقة". وشدد على "ضرورة الاستفادة من حقيقة التكامل بين الأسواق الزراعية العربية على النحو الذي يعزز الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي العربي، لاسيما في ضوء حال عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق الغذاء العالمية".



ورحب بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء الزراعة في كل من الأردن ولبنان والعراق وسوريا في دمشق، معربا عن الدعم الكبير الذي توليه الحكومية السورية لمخرجات هذا الاجتماع مع الحرص على وضعها موضع التنفيذ.



وبحسب بيان، شدد وزراء الزراعة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع، وإعداد قاعدة متينة للتعاون في القطاع الزراعي بما يساهم في تحقيق التكامل والاستقرار في تأمين الاحتياجات من المنتجات الزراعية، إضافة إلى إيجاد مشاريع وشركات مشتركة للاستثمار الزراعي والاستفادة من التجارب في الدول الأربع لتطوير القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته.



وجرى خلال اللقاء التأكيد على تعزيز التبادل التجاري والأمن الغذائي وتطوير التعاون الفني والعلمي في القطاعات الزراعية والحيوانية وتحسين الإنتاج الزراعي، إضافة إلى مناقشة آليات تطوير الزراعة وتنفيذ مشاريع تنموية ومواجهة التغيرات المناخية وضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة ومعطيات التقنيات الحيوية لتطوير العمل والإنتاجية في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والحد من استنزاف المياه المتوافرة للري واستنباط أصناف زراعية تحقق الريعية الاقتصادية ومقاومة للظروف المناخية المختلفة.