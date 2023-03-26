وزراء الزراعة المشاركون في اللقاء الرباعي في دمشق بحثوا مع رئيس مجلس النواب السوري في العلاقات الإقتصادية الزراعية

في إطار تعزيز التعاون الزراعي المشترك بين لبنان وسوريا و الأردن والعراق وعلى هامش اللقاء الرباعي الذي يعقد في العاصمة السورية دمشق، عقد وزراء الزراعة في لبنان عباس الحاج حسن، سوريا - حسان قطنا، الأردن - خالد الحنيفات، العراق - عباس علاوي، اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب السوري حمودة الصباغ بحضور اعضاء لجنة الزراعة النيابية السورية في مقر رئاسة المجلس، وجرى البحث في الشؤون الزراعية والعلاقات الاقتصادية الزراعية بين الدول الشقيقة المشاركة في اللقاء الرباعي.