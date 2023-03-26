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احتجاجات على نطاق واسع في إسرائيل بعد إقالة غالانت والجيش الاسرائيلي يرفع حالة التأهب

أخبار دولية
2023-03-26 | 17:50
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احتجاجات على نطاق واسع في إسرائيل بعد إقالة غالانت والجيش الاسرائيلي يرفع حالة التأهب
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احتجاجات على نطاق واسع في إسرائيل بعد إقالة غالانت والجيش الاسرائيلي يرفع حالة التأهب

محتجون في إسرائيل يقصدون بيت نتنياهو.. وواشنطن قلقة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ الجيش الاسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة داخل إسرائيل بسبب احتجاجات داخلية.

وتأججت الاحتجاجات على نطاق واسع في إسرائيل، مساء يوم الأحد، بعدما أقدم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، بعدما أبدى معارضة صريحة لمشروع تعديلات القضاء.

وما إن جرى الإعلان عن قرار الإقالة حتى خرج محتجون في تل أبيب من أجل الاحتجاج، فيما قال  زعماء المعارضة الإسرائيلية في البرلمان إن نتنياهو "تجاوز خطا أحمر" الليلة.

وأعلن قنصل إسرائيل العام في مدينة نيويورك الأميركية استقالته قائلا إنه لا يمكنه أن يخدم حكومة نتنياهو التي تواجه اتهامات بتقويض الديمقراطية.

وفي لقطات بثها تلفزيون رويترز، ظهرت حشود ضخمة تغلق الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب وكذلك مجموعة من المتظاهرين يشعلون النار في وسطه.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المتظاهرين اخترقوا الحواجز الأمنية في محيط منزل رئيس الوزراء نتنياهو.

وعلقت مصادر في البيت الأبيض بالقول "قلقون جدا مما يجري في اسرائيل وانعكاسات ذلك على جهوزية الجيش الاسرائيلي".

أخبار دولية

إسرائيل

إقالة

تأهّب

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