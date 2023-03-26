اتصال بين عبد اللهيان ونظيره السعودي

بحث وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي، آخر تطورات الاتفاق الثنائي، والترتيبات لعقد لقاء مشترك بينهما في شهر رمضان الجاري.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الأحد، إنّ محادثة هاتفية جرت بين وزير الخارجية الإيراني والسعودية.وذكرت أنّ الوزيرين بحثا آخر تطورات الاتفاق بين البلدين واجتماع وزراء خارجية البلدين، وناقشا اللقاء المشترك بينهما في شهر رمضان المبارك الجاري".وأضافت الخارجية الإيرانية، أنّ "الوزيرين ناقشا المسار البناء لمسير عودة العلاقات بين البلدين".