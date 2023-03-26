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اتصال بين عبد اللهيان ونظيره السعودي

أخبار دولية
2023-03-26 | 18:36
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اتصال بين عبد اللهيان ونظيره السعودي
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اتصال بين عبد اللهيان ونظيره السعودي

الخارجية الإيرانية: الوزير عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا هو الثاني خلال أسبوع مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لبحث تطورات الاتفاق بين البلدين

بحث وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي، آخر تطورات الاتفاق الثنائي، والترتيبات لعقد لقاء مشترك بينهما في شهر رمضان الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الأحد، إنّ محادثة هاتفية جرت بين وزير الخارجية الإيراني والسعودية.

وذكرت أنّ الوزيرين بحثا آخر تطورات الاتفاق بين البلدين واجتماع وزراء خارجية البلدين، وناقشا اللقاء المشترك بينهما في شهر رمضان المبارك الجاري".

وأضافت الخارجية الإيرانية، أنّ "الوزيرين ناقشا المسار البناء لمسير عودة العلاقات بين البلدين".
 

أخبار دولية

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السعودية

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