رئيسة الوزراء الفرنسية ستلتقي قادة الأحزاب المعارضة في مطلع نيسان

رئيسة الوزراء الفرنسية ستلتقي قادة الأحزاب المعارضة



أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 نيسان المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية بما في ذلك المعارِضة، كما وممثلين محليين بهدف "تهدئة البلد".



كذلك من المقرر أن تجري بورن لقاءات مع منظمات نقابية ولأرباب العمل في الأسبوع التالي، وفق ما أوضحت رئيسة الوزراء، وذلك في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد في 16 آذار من دون التصويت عليه في البرلمان.