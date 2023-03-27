كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين قصيري المدى

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الأسلحة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "قواتنا المسلحة رصدت صاروخين بالستيين قصيري المدى أُطلِقا من منطقة جونغهوا في مقاطعة هوانغهاي الشمالية (جنوب وسط) الساعة 07,47 (22,47 بتوقيت غرينتش) باتجاه البحر الشرقي"، الاسم الكوري لبحر اليابان.