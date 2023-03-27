واشنطن "قلقة بشدة" من التطورات في إسرائيل وتدعو إلى تسوية

عبّرت الولايات المتحدة عن "قلقها الشديد" حيال الوضع في إسرائيل، بعد إقالة وزير الدفاع الاشرائيلي بعدما طالب بتجميدٍ لآليّة تعديل النظام القضائي، داعية إلى إيجاد "تسوية".



وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون في بيان :"نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل والتي تؤكد مجددا الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية".



وشددت واتسون على أن القيم الديموقراطية كانت دائما، ويجب أن تظل، سمة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.