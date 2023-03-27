موريتانيا تعتقل مدبّر عملية فرار 4 جهاديين

أعلنت الشرطة الموريتانيّة أنّها اعتقلت شخصًا دبّر عمليّة فرار أربعة مُعتقلين جهاديّين مطلع آذار، قُتِل ثلاثة منهم خلال عمليّة اعتقالهم بينما قُبض على الرابع حيًّا.



وأوضحت الشرطة في بيان على فيسبوك، أنّ إحدى فرق البحث التابعة للإدارة العامّة للأمن الوطني اعتقلت الأحد في نواكشوط محمّد تي المكنّى أبو أسامة، مشيرةً إلى أنّه مُدبّر عمليّة فرار 4 سجناء مُدانين في قضايا إرهابيّة من السجن المركزي في نواكشوط مساء الخامس من آذار 2023.



ولم تُدل السلطات بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الرجل، لكنّها ذكرت أنّه سيُحال إلى العدالة بعد انتهاء التحقيق.



وبعد خمسة أيّام على فرارهم، أشارت السلطات إلى مقتل ثلاثة من الهاربين، بينهم السالك ولد الشيخ الذي تعتبره السلطات خطيرًا على وجه الخصوص، فيما اعتُقِل الرابع حيًّا.



وقُتِل حارسان أثناء فرار هؤلاء السجناء، فيما قُتِل عنصر أمن خلال محاولة اعتقالهم.