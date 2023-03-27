الرئيس الإٍسرائيلي: يجب وقف عملية الاصلاح القضائي "فورا"

دعا الرئيس الإٍسرائيلي اسحق هرتسوغ الاثنين الحكومة إلى "الوقف الفوري" للمسار التشريعي لمشروع إصلاح النظام القضائي الذي يثير انقاسامات في البلاد.





ووجه هرتسوغ هذا النداء عبر تويتر بعدما تظاهر آلاف الأشخاص في تل أبيب ليل الأحد الاثنين إثر اقدام رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على إقالة وزير الدفاع المؤيد لتعليق مشروع الاصلاح القضائي الذي يسعى الائتلاف الحكومي إلى إقراره في البرلمان.