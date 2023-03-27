تسرب نفطي في مرفأ في جنوب إنكلترا

سُجل تسرب نفطي كبير قبالة مدينة بول هاربر الساحلية في جنوب إنكلترا، على ما أفادت السلطات المحلية.



وأبلغ رئيس المجلس المحلي في بورنموث وكرايستشرش وبول فيليب برودهيد على تويتر عن حادث كبير ناجم عن تسرب للنفط من حقل ويتش فارم للنفط الذي تديره مجموعة "بيرينكو" النفطية الفرنسية البريطانية .



وأضاف: "أبلغنا مشغلو الحقل بحصول تسرب من هذه المنشأة. وقد تم احتواء التسرب إلا ان النفط نفذ إلى المياه والمنطقة المجاورة".



وأوضحت سلطات مرفأ بول هاربر أن التسرب وقع على خط انابيب تستخدمه بيرينكو بحسب هيئة "بي بي سي".



وأشارت "بيرينكو يو كاي" التي تستغل حقل ويتش فارم في بيان إلى تسرب "محدود"، مؤكدة أنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية وباشرت عملية تنظيف للمنطقة.



ولفت فرانك داي المدير التنفيذي للشركة إلى أنه سيجرى تحقيق شامل لتحديد ما حصل في بول هاربر، مطمئنا أن الوضع تحت السيطرة.