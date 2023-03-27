وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: لعدم الاستسلام للفوضى

شدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على أنه لا ينبغي التراجع عن التعديلات القضائية، مؤكدا أنه لا يجب الاستسلام للفوضى.



وحذّر بن غفير رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من حل الحكومة إذا أعلن تعليق التعديلات القضائية.