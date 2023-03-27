رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل يدعو إلى "اضراب عام" فوري

دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل إلى "اضراب عام" فوري، ردا على مشروع الإصلاح القضائي المقترح من قبل الحكومة.



وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال ارنون بار-دافيد في كلمة متلفزة: "أدعو إلى إضراب عام (..) بعد هذا المؤتمر الصحافي ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل".

