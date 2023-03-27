رويترز: حكومة نتنياهو تنجو من تصويت لحجب الثقة

أعلنت وكالة "رويترز" ان حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية نجت اليوم من اقتراح لحجب الثقة، كانت قد قدمته المعارضة احتجاجا على التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة.



وأعلن رئيس الكنيست أن المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا.