قتلى في هجوم انتحاري في كابول

قُتل ستة مدنيين على الأقل في العاصمة الأفغانية بهجوم انتحاري قرب وزارة الخارجية في كابول، على ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية عبد النافع تاكور.



وأوضح عبد النافع تاكور أن القوات الأفغانية استهدفت المهاجم، لكن المتفجرات التي كان يحملها "انفجرت، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين".