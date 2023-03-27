" ميليشيا كوديكو " تعدم 17 رهينة في الكونغو

" ميليشيا كوديكو " تعدم 17 رهينة في الكونغو

أُعدم 17 شخصاً في جمهورية الكونغو الديموقراطية الأحد كانت احتجزتهم كرهائن السبت ميليشيا كوديكو في شمال شرق البلاد.



وقال رئيس جماعة أكونغو-نيالي، بانغونيني غبالاندي، انّ هؤلاء الأشخاص كانوا في مركبتين متجهتين من بونيا، عاصمة الإقليم، إلى مدينة مونغبوالو المنجمية عندما تعرض موكبهم لكمين.



وأضاف أن هؤلاء الرهائن "أُعدموا الأحد في قرية بيشي، معقل كوديكو" (التعاونية من أجل التنمية في الكونغو)، موضحاً أنّ "عائلات بعض ضحايا في مونغبوالو أبلغوه بذلك".



وأكد زعيم محلي آخر يدعى توكو كاغبانيزي لوكالة فرانس برس أن "الرهائن قتلوا، أعدمهم رجال ميليشيا كوديكو".



وقال أحد سكان بامبو لوكالة فرانس برس إن عملية اختطاف الرهائن وقعت بعد مقتل ثلاثة من رجال ميليشيا كوديكو في كمين نصبته ميليشيا منافسة في هذه المنطقة. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية إن امرأة حاملا كانت من بين الرهائن.