قتيلان و29 جريحا في قصف على سلوفيانسك الأوكرانية

قصف على سلوفيانسك الأوكرانية.. وقتلى وجرحى



قتل شخصان على الأقل وأصيب 29 آخرون بجروح جراء قصف روسي على مدينة سلوفيانسك في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلن الحاكم الإقليمي الإثنين.



وكتب بافلو كيريلينكو على فيسبوك "هناك قتيلان و29 جريحًا في سلوفيانسك، وتضررت مبانٍ إدارية ومكاتب بالإضافة إلى خمس بنايات وسبعة منازل"، موضحاً أنّ القوات الروسية "ضربت وسط المدينة حوالي الساعة 10,30 (07,30 بتوقيت غرينتش) بصاروخين من طراز اس-300".