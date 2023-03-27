الشارع الاسرائيليّ انفجر..فهل يتراجعُ نتنياهو عن قراره القضائيّ؟

فيديو يحصد فوق المليون مشاهدة من شوارع باريس... خاطئ؟

فيديو يحصد فوق المليون مشاهدة من شوارع باريس... خاطئ؟

مقتل ستة مدنيين على الأقل في هجوم انتحاري في كابول