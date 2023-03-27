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بايدن يمنع المؤسسات الحكومية من استخدام برمجيات تجارية تجسسية أو ضارّة
أخبار دولية
2023-03-27 | 12:19
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بايدن يمنع المؤسسات الحكومية من استخدام برمجيات تجارية تجسسية أو ضارّة
بايدن يمنع المؤسسات الحكومية من استخدام برمجيات تجارية تجسسية أو ضارّة
أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن مرسوماً يحظر على كلّ الإدارات والوكالات الحكومية الأميركية استخدام برمجيات تجارية خبيثة، وفق ما أعلن البيت الأبيض الإثنين.
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ هذا المرسوم يحظر البرمجيات التي تشكّل "مخاطر كبيرة" على أمن الولايات المتّحدة، مشيرة إلى أنّ حكومات أجنبية عدّة تستخدم هذه البرمجيات "لتسهيل القمع والانتهاكات لحقوق الإنسان".
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برمجيات تجارية تجسسية
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