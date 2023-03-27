البرلمان المجري يصادق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي

البرلمان المجري يصادق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي



صادق البرلمان المجري، بعد أشهر من التسويف، على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، لتصبح بذلك الدولة الإسكندينافية أقرب خطوة إضافية لنيل عضوية التحالف.



وفي البرلمان الذي يهيمن عليه حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان صوّتت أغلبية كبيرة (182 من أصل 199 نائباً) على انضمام هلسنكي إلى الحلف، بينما ستتمّ "لاحقاً" مناقشة عضوية السويد.



