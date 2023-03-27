شولتس: ألمانيا سلّمت أوكرانيا دبابات ليوبارد

ألمانيا سلّمت أوكرانيا دبابات ليوبارد



أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الإثنين أنّ بلاده سلّمت أوكرانيا دبّابات ثقيلة من طراز ليوبارد.



وقال شولتس في مؤتمر صحافي في روتردام "نعم، لقد سلّمنا دبّابات ليوبارد"، مؤكّداً بذلك معلومة نشرتها مجلة "در شبيغل" مفادها أنّه برلين سلّمت كييف 18 دبابة من طراز ليوبارد-2.



وأشارت المجلة إلى أنّ "الدبّابات الأخيرة غادرت ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي وتم الآن تسليمها" إلى أوكرانيا.



كما تمّ تسليم 40 مدرّعة من طراز ماردر، بحسب مجلة "در شبيغل" التي أشارت إلى أنّ حكومة شولتس حافظت على "سرية طريق" الشحن لأسباب أمنية.



ورفضت وزارة الدفاع الألمانية الردّ على طلب وكالة فرانس برس التعليق على ما أوردته در شبيغل.



وبعد تعرضه لضغوط من كل الجهات لتسليم كييف دبابات ليوبارد-2، وافق خليفة أنغيلا ميركل في نهاية كانون الثاني على شحن الدبابات من ألمانيا. وأعلنت برلين أنّها ستسلّم هذه الدبابات في "نهاية آذار ومطلع نيسان".



وخضع عسكريون أوكرانيين في قواعد ألمانية لدورة تدريبية على تشغيل هذه الدبابات الثقيلة.



والإثنين، عقدت الحكومتان الألمانية والهولندية اجتماعاً ثنائياً في مدينة روتردام الساحلية.



وناقش شولتس ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته الدعم العسكري لأوكرانيا وتعاونهما العسكري "الفريد"، حتى أنهما تطرقا إلى دمج بعض وحدات الجيشين.

