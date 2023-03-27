الاتحاد العمالي العام في إسرائيل "هستدروت" يعلن إنهاء الإضراب العام

الاتحاد العمالي العام في إسرائيل "هستدروت" يعلن إنهاء الإضراب العام



أعلن الاتحاد العمالي العام في إسرائيل "هستدروت" مساء الإثنين إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً احتجاجاً على مشروع حكومي لتعديل النظام القضائي في الدولة العبرية، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "تعليق" العمل بآلية إقرار المشروع.



وقال آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان إنّه "في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب".