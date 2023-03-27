بايدن لا يخشى "حربا أهلية" في إسرائيل

البيت الابيض: بايدن لا يخشى "حربا أهلية" في إسرائيل



أكد البيت الأبيض الإثنين أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "لا يخشى تطوّر الأمور في إسرائيل إلى حرب أهلية"، وذلك ردّاً على سؤال حول الأزمة الخطيرة التي تشهدها الدولة العبرية.



وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنّ "لدى إسرائيل تقليداً ديموقراطياً طويل الأمد".



لكنّه شدّد على وجود "مخاوف" لدى الولايات المتّحدة في ما يتعلّق بمشروع تعديل النظام القضائي والذي يسعى رئيس الوزراء بنيامن نتانياهو لإقراره.



وعصر الإثنين تظاهر 80 ألف شخص وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية في محيط الكنيست في القدس احتجاجاً على التعديل المطروح.



ودعا أكبر اتّحاد نقابي في إسرائيل الإثنين إلى إضراب عام يعتقد أنّ نسبة التقيّد به ستكون كبيرة في القطاعين العام والخاص.

