كييف: أولى دبّابات تشالنجر البريطانية وصلت إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أنّ أولى دبّابات تشالنجر البريطانية وصلت إلى أوكرانيا، وذلك في إطار مساعدة كييف على التصدّي للغزو الروسي.وأشار ريزنيكوف إلى أنّ دبّابات "تشالنجر البريطانية ومدرّعات سترايكر وكوغار الأميركية وماردر الألمانية" أضيفت إلى "الوحدات الأوكرانية".بدورها، أكّدت المتحدّثة باسم الوزارة إيرينا زولوتار لوكالة فرانس برس أنّ دبّابات تشالنجر "باتت موجودة في أوكرانيا"، من دون تحديد عددها.