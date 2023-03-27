الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
22
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
22
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصرع 20 شخصا في حادث حافلة ركاب في جنوب غرب السعودية
أخبار دولية
2023-03-27 | 17:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
مصرع 20 شخصا في حادث حافلة ركاب في جنوب غرب السعودية
مصرع 20 شخصا في حادث حافلة ركاب في جنوب غرب السعودية
قضى 20 شخصا وأصيب نحو 30 في حادث تعرّضت له حافلة ركاب كانت متّجهة إلى مدينة مكة، وفق الإعلام الرسمي السعودي الذي أشار إلى أن الحافلة اشتعلت فيها النيران إثر اصطدامها بأحد الجسور.
ووقع الحادث في عقبة شعار في شمال منطقة عسير الواقعة في جنوب غرب السعودية، وهو يسلّط الضوء على التحدّيات التي تواجهها المملكة على صعيد تأمين سلامة الوافدين إليها لأداء العمرة أو الحج.
ويأتي الحادث في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وقبل أشهر قليلة من بدء موسم الحج.
وأفادت قناة الإخبارية التابعة للدولة بـ"وفاة 20 شخصا وإصابة 29 آخرين في حادث حافلة ركاب بعقبة شعار" في شمال منطقة عسير.
وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع "بسبب تهوئة مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها".
ونشرت القناة في حسابها على تويتر تسجيل فيديو يظهر مراسلها واقفا على ما يبدو أمام هيكل الحافلة المحترق.
والنقل إلى المواقع المقدّسة في السعودية سواء لأداء مناسك العمرة أو الحج مهمة شاقة وأحيانا محفوفة بالمخاطر، إذ غالبا ما تتسبب الحافلات باختناقات مرورية.
وفي تشرين الأول 2019 قضى 35 شخصا من جنسيات أسيوية وعربية في المدينة إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
قتلى
حادث
حافلة ركاب
جنوب غرب السعودية
التالي
رويترز: حكومة نتنياهو تنجو من تصويت لحجب الثقة
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل يدعو إلى "اضراب عام" فوري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-03-06
قتلى بحادث مروري في ساحل العاج
أخبار دولية
2023-03-06
قتلى بحادث مروري في ساحل العاج
0
أخبار دولية
2023-03-06
قتلى جراء حادث مروري في البيرو
أخبار دولية
2023-03-06
قتلى جراء حادث مروري في البيرو
0
أخبار دولية
2023-03-02
ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 57 قتيلاً
أخبار دولية
2023-03-02
ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 57 قتيلاً
0
أخبار دولية
2023-01-08
قتلى في حادث تحطم حافلة على الحدود الكينية الأوغندية
أخبار دولية
2023-01-08
قتلى في حادث تحطم حافلة على الحدود الكينية الأوغندية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:49
عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا ... وحسن دقوّ ونوح زعيتر على اللائحة
أخبار لبنان
08:49
عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا ... وحسن دقوّ ونوح زعيتر على اللائحة
0
أخبار دولية
08:32
روسيا تؤكّد أن أوكرانيا نشرت صواريخ أميركية بعيدة المدى
أخبار دولية
08:32
روسيا تؤكّد أن أوكرانيا نشرت صواريخ أميركية بعيدة المدى
0
أخبار دولية
08:30
المملكة المتحدة ترفع مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية
أخبار دولية
08:30
المملكة المتحدة ترفع مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية
0
أخبار دولية
08:10
قتيلان في هجوم على مركز إسلامي في لشبونة
أخبار دولية
08:10
قتيلان في هجوم على مركز إسلامي في لشبونة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
جريمة مروعة!... قَتَلها أمام أعينِ أطفالهما الثلاثة
تقارير نشرة الاخبار
13:12
جريمة مروعة!... قَتَلها أمام أعينِ أطفالهما الثلاثة
0
منوعات
2023-03-27
الأمير هاري في ظهور مفاجئ أثناء جلسة محاكمة ضد صحيفة في لندن
منوعات
2023-03-27
الأمير هاري في ظهور مفاجئ أثناء جلسة محاكمة ضد صحيفة في لندن
0
علوم وتكنولوجيا
2023-03-04
"تشات جي بي تي" يدخل عالم الشرائط المصوّرة اليابانية
علوم وتكنولوجيا
2023-03-04
"تشات جي بي تي" يدخل عالم الشرائط المصوّرة اليابانية
0
أخبار لبنان
14:42
البيان الختامي للاجتماع الوزاري الزراعي الرباعي في دمشق
أخبار لبنان
14:42
البيان الختامي للاجتماع الوزاري الزراعي الرباعي في دمشق
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:19
اعتصام لسائقي الشاحنات في مرفأ بيروت
أمن وقضاء
08:19
اعتصام لسائقي الشاحنات في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
اجتماع مهم للوفد البرلماني في بروكسيل مع إيزابيل سانتوس
تقارير نشرة الاخبار
08:15
اجتماع مهم للوفد البرلماني في بروكسيل مع إيزابيل سانتوس
0
أخبار لبنان
08:14
منظمة العفو الدولية وثقت تقاعس السلطات في تأمين الحق بالرعاية الصحية في لبنان
أخبار لبنان
08:14
منظمة العفو الدولية وثقت تقاعس السلطات في تأمين الحق بالرعاية الصحية في لبنان
0
أخبار لبنان
08:00
السياسة تدخل في جلسة اللجان النيابية المشتركة.. فكيف هي الصورة؟
أخبار لبنان
08:00
السياسة تدخل في جلسة اللجان النيابية المشتركة.. فكيف هي الصورة؟
0
أخبار لبنان
07:45
مبادرة تشريعية جديدة لمواجهة تعطيل القضاء
أخبار لبنان
07:45
مبادرة تشريعية جديدة لمواجهة تعطيل القضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
رونالدو يعزز ارقامه القياسية.. تغييرات فنية في انكلترا وعودة غير موفقة للملك
تقارير نشرة الاخبار
13:54
رونالدو يعزز ارقامه القياسية.. تغييرات فنية في انكلترا وعودة غير موفقة للملك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كريستا ماريا مستمرة في برنامج la voix وتصبح اول مشتركة تغني بالعربية فيه
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كريستا ماريا مستمرة في برنامج la voix وتصبح اول مشتركة تغني بالعربية فيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الأوروبيون قلقون من الوضع في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الأوروبيون قلقون من الوضع في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قطاعات عانت الانفصام في التوقيت بين الموظف وأجهزتها…
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قطاعات عانت الانفصام في التوقيت بين الموظف وأجهزتها…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:12
جريمة مروعة!... قَتَلها أمام أعينِ أطفالهما الثلاثة
تقارير نشرة الاخبار
13:12
جريمة مروعة!... قَتَلها أمام أعينِ أطفالهما الثلاثة
2
اقتصاد
03:08
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
03:08
انخفاض بأسعار المحروقات..
3
خبر عاجل
08:59
معلومات للـLBCI: بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب
خبر عاجل
08:59
معلومات للـLBCI: بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب
4
خبر عاجل
07:45
سامي الجميل بعد جلسة اللجان المشتركة: لن أتكلم عن ما حصل في الجلسة بل سأضعه في عهدة الرئيس بري لأن ما حصل من الممكن ان يأخذ البلد الى مكان آخر "وما قلناه مسجّل" وتم المسّ بالمقدّسات
خبر عاجل
07:45
سامي الجميل بعد جلسة اللجان المشتركة: لن أتكلم عن ما حصل في الجلسة بل سأضعه في عهدة الرئيس بري لأن ما حصل من الممكن ان يأخذ البلد الى مكان آخر "وما قلناه مسجّل" وتم المسّ بالمقدّسات
5
خبر عاجل
08:08
الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على اللبنانيَين حسن دقّو ونوح زعيتر
خبر عاجل
08:08
الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على اللبنانيَين حسن دقّو ونوح زعيتر
6
آخر الأخبار
07:12
اشكال بين علي حسن خليل وسامي الجميل خلال جلسة اللجان المشتركة وعدد من النواب خرج وتوجه الى الصالون
آخر الأخبار
07:12
اشكال بين علي حسن خليل وسامي الجميل خلال جلسة اللجان المشتركة وعدد من النواب خرج وتوجه الى الصالون
7
أخبار لبنان
10:47
إعادة جدولة كلّ رحلات طيران الشرق الأوسط المغادرة من مطار بيروت وفق التوقيت الصيفي إبتداءً من منتصف ليل 29-30 آذار
أخبار لبنان
10:47
إعادة جدولة كلّ رحلات طيران الشرق الأوسط المغادرة من مطار بيروت وفق التوقيت الصيفي إبتداءً من منتصف ليل 29-30 آذار
8
خبر عاجل
16:08
وزير الخارجية الإيراني لـ"الجزيرة": العاهل السعودي أرسل دعوة للرئيس رئيسي لزيارة المملكة وسنرسل إليه دعوة مماثلة
خبر عاجل
16:08
وزير الخارجية الإيراني لـ"الجزيرة": العاهل السعودي أرسل دعوة للرئيس رئيسي لزيارة المملكة وسنرسل إليه دعوة مماثلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store