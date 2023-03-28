اتصال بين السوداني وبن سلمان.. وبحث في العلاقات الثنائية

السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من بن سلمان



بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، وجرت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التأكيد على مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية.



وكان السوداني قد تلقى اتصالاً هاتفياً من بن سلمان وشهد الاتصال تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والدعاء لله جلّ وعلا أن يعيده على البلدين والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير والازدهار.