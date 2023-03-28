الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجلس الأمن يرفض طلب روسيا تشكيل لجنة تحقيق دولية في عمليات تخريب خطي أنابيب نورد ستريم

أخبار دولية
2023-03-28 | 01:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجلس الأمن يرفض طلب روسيا تشكيل لجنة تحقيق دولية في عمليات تخريب خطي أنابيب نورد ستريم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مجلس الأمن يرفض طلب روسيا تشكيل لجنة تحقيق دولية في عمليات تخريب خطي أنابيب نورد ستريم

مجلس الأمن يرفض طلب روسيا تشكيل لجنة تحقيق دولية في عمليات تخريب خطي أنابيب نورد ستريم

رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإثنين مشروع قرار قدّمته روسيا يدعو إلى تشكيل "لجنة تحقيق دولية مستقلة" في عمليات تخريب تعرض لها خطا أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في أيلول الماضي.

وحصد النص المدعوم من الصين ومن دول غير أعضاء في المجلس (بيلاروس وكوريا الشمالية وإريتريا ونيكارغوا وفنزويلا وسوريا) ثلاثة أصوات (روسيا والصين والبرازيل)، فيما امتنع بقية الأعضاء الـ12 عن التصويت.
  
ولتبني النص يتعيّن أن يصوّت لصالحه تسعة أعضاء على الأقل وألا يستخدم أي عضو دائم في المجلس حق النقض "الفيتو" ضدّه.
 
ويطالب النص الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل اللجنة بغية "إجراء تحقيق دولي شامل وشفاف ومحايد في كل جوانب تخريب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2، بما في ذلك تحديد المرتكبين والمخططين والمنظمين والمتواطئين".

وبرّرت روسيا طلبها بالتأكيد على أنها استُبعدت من التحقيقات التي أجرتها السويد وألمانيا والدنمارك، علما بأن ستوكهولم وبرلين وكوبنهاغن رفضت الاتهام الروسي.
 
والإثنين قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا "لدينا شكوك كبيرة وذات أسس قوية حول موضوعية التحقيقات الوطنية التي تجريها دول أوروبية معينة وشفافيتها"، مشيرا أيضًا إلى "شكوك" حول الإجراءات التي تم تنفيذها تحت غطاء التحقيقات "لطمس الأدلة وتنظيف مسرح الجريمة".وتابع "أعتقد أنه بعد تصويت اليوم، باتت واضحة الشبهات حول من يقف وراء تخريب نورد ستريم".
 
ورفض العديد من أعضاء المجلس طرح تشكيل لجنة دولية، مؤكدين ثقتهم في الدول الثلاث التي تجري التحقيقات، ونددوا بمحاولة روسيا صرف الانتباه عن غزو أوكرانيا.

وقال نائب السفير الأميركي روبرت وود إن القرار كان "محاولة لضرب مصداقية التحقيقات الوطنية (...) وإلحاق الضرر بنتائجها المستقبلية إذا لم تأت متوافقة مع الرواية السياسية الروسية المحددة مسبقا"، رافضا "بشدة الاتهامات الروسية التي لا أساس لها" ضد الولايات المتحدة.
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

مجلس الأمن

روسيا

أنابيب نورد ستريم

LBCI التالي
مقتل ستة مدنيين على الأقل في هجوم انتحاري في كابول
زعيم كوريا الشمالية يحض مسؤوليه على تعزيز إنتاج المواد النووية المخصصة لأغراض عسكرية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-26

كييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد إعلان بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-26

كييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد إعلان بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

LBCI
أخبار دولية
08:32

روسيا تؤكّد أن أوكرانيا نشرت صواريخ أميركية بعيدة المدى

LBCI
أخبار دولية
06:01

روسيا تعلن اختبارات ناجحة لصواريخ مضادة للسفن في بحر اليابان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:49

عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا ... وحسن دقوّ ونوح زعيتر على اللائحة

LBCI
أخبار دولية
08:32

روسيا تؤكّد أن أوكرانيا نشرت صواريخ أميركية بعيدة المدى

LBCI
أخبار دولية
08:30

المملكة المتحدة ترفع مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية

LBCI
أخبار دولية
08:10

قتيلان في هجوم على مركز إسلامي في لشبونة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:59

معلومات للـLBCI: بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب

LBCI
منوعات
2023-03-27

وفاة شابة في البيرو بعد إحراقها حية على يد حبيبها السابق

LBCI
خبر عاجل
07:45

سامي الجميل بعد جلسة اللجان المشتركة: لن أتكلم عن ما حصل في الجلسة بل سأضعه في عهدة الرئيس بري لأن ما حصل من الممكن ان يأخذ البلد الى مكان آخر "وما قلناه مسجّل" وتم المسّ بالمقدّسات

LBCI
آخر الأخبار
07:12

اشكال بين علي حسن خليل وسامي الجميل خلال جلسة اللجان المشتركة وعدد من النواب خرج وتوجه الى الصالون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:19

اعتصام لسائقي الشاحنات في مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:15

اجتماع مهم للوفد البرلماني في بروكسيل مع إيزابيل سانتوس

LBCI
أخبار لبنان
08:14

منظمة العفو الدولية وثقت تقاعس السلطات في تأمين الحق بالرعاية الصحية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:00

​السياسة تدخل في جلسة اللجان النيابية المشتركة.. فكيف هي الصورة؟

LBCI
أخبار لبنان
07:45

مبادرة تشريعية جديدة لمواجهة تعطيل القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رونالدو يعزز ارقامه القياسية.. تغييرات فنية في انكلترا وعودة غير موفقة للملك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

كريستا ماريا مستمرة في برنامج la voix وتصبح اول مشتركة تغني بالعربية فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الأوروبيون قلقون من الوضع في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

قطاعات عانت الانفصام في التوقيت بين الموظف وأجهزتها…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

جريمة مروعة!... قَتَلها أمام أعينِ أطفالهما الثلاثة

LBCI
اقتصاد
03:08

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
08:59

معلومات للـLBCI: بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب

LBCI
خبر عاجل
07:45

سامي الجميل بعد جلسة اللجان المشتركة: لن أتكلم عن ما حصل في الجلسة بل سأضعه في عهدة الرئيس بري لأن ما حصل من الممكن ان يأخذ البلد الى مكان آخر "وما قلناه مسجّل" وتم المسّ بالمقدّسات

LBCI
خبر عاجل
08:08

الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على اللبنانيَين حسن دقّو ونوح زعيتر

LBCI
آخر الأخبار
07:12

اشكال بين علي حسن خليل وسامي الجميل خلال جلسة اللجان المشتركة وعدد من النواب خرج وتوجه الى الصالون

LBCI
أخبار لبنان
10:47

إعادة جدولة كلّ رحلات طيران الشرق الأوسط المغادرة من مطار بيروت وفق التوقيت الصيفي إبتداءً من منتصف ليل 29-30 آذار

LBCI
خبر عاجل
16:08

وزير الخارجية الإيراني لـ"الجزيرة": العاهل السعودي أرسل دعوة للرئيس رئيسي لزيارة المملكة وسنرسل إليه دعوة مماثلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة