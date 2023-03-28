الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني

الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني



أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.



جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع المملكة وجمهورية الصين الشعبية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأعرب ولي العهد عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.



من جانبه أشاد الرئيس الصيني بدور المملكة في تعزيز تطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط.



كما تم خلال الاتصال استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



