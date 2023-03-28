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الأمم المتحدة تشير إلى توقيف مؤسس مدرسة للاناث في أفغانستان

الأمم المتحدة تشير إلى توقيف مؤسس مدرسة للاناث في أفغانستان



أوقفت سلطات طالبان في كابول، مؤسس مشروع يروج لتعليم الفتيات في أفغانستان، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.



وكتبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان على تويتر أن "مطيع الله ويسا، رئيس بين باث-1 والمناصر لتعليم الفتيات، اعتُقل الإثنين في كابول".