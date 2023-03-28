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عدة قتلى في حريق في مركز للمهاجرين عند الحدود الأميركية المكسيكية

عدة قتلى في حريق في مركز للمهاجرين عند الحدود الأميركية المكسيكية



قضى أشخاص عدة موقوفون في مركز للمهاجرين في مدينة سيوداد خواريس المكسيكية في حريق شب في المنشأة الثلاثاء على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس فرق الإطفاء والإسعاف تضع جثثا عدة وقد لفت ببطانيات في مرأب المنشأة التابعة للمعهد الوطني للهجرة قرب الحدود مع الولايات المتحدة.