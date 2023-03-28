الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روسيا تعلن اختبارات ناجحة لصواريخ مضادة للسفن في بحر اليابان

أخبار دولية
2023-03-28 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روسيا تعلن اختبارات ناجحة لصواريخ مضادة للسفن في بحر اليابان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
روسيا تعلن اختبارات ناجحة لصواريخ مضادة للسفن في بحر اليابان

روسيا: اختبارات ناجحة لصواريخ مضادة للسفن في بحر اليابان

اختبرت البحرية الروسية صواريخ مضادة للسفن على هدف وهمي في بحر اليابان، على ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء.
 
تأتي تدريبات الأسطول الروسي في المحيط الهادئ هذه بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لأوكرانيا. 
     
واوضحت الوزارة على تلغرام "في مياه بحر اليابان، أطلقت سفن أسطول المحيط الهادي صواريخ كروز من طراز موسكيت على هدف وهمي بحري للعدو".
 
واشارت إلى أن سفينتين شاركتا في هذه التدريبات.
     
وأضافت الوزارة أن "الهدف، الواقع على مسافة 100 كيلومتر تقريباً أصيب مباشرة بنجاح بصاروخي كروز من طراز موسكيت"، مشيرة إلى أن قواتها الجوية البحرية اشرفت على "أمن التدريبات القتالية".
     
من جانبه، استنكر وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي "تزايد  أنشطة الجيش الروسي في الشرق الأقصى، ومن ضمنها المناطق القريبة من اليابان".
     
ونقلت وكالة جيجي برس للأنباء عنه قوله "سنتابع مراقبة تحركات الجيش الروسي عن كثب"، لافتاً إلى أنه لم يلاحظ وقوع أي ضرر في اليابان بعد هذه الاختبارات.
     
وكانت روسيا قد أعلنت الأسبوع الماضي، عندما بدأ رئيس الوزراء الياباني زيارته لأوكرانيا، أن قاذفتين روسيتين من طراز تو-95 حلقتا فوق المياه الدولية في بحر اليابان.
 
انضمت اليابان إلى العقوبات التي فرضها حلفاؤها الغربيون على روسيا بعد هجومها في أوكرانيا.
 
يفصل بحر اليابان الضيق روسيا عن اليابان من جانب ساحلها الشرقي على المحيط الهادي.
 

أخبار دولية

روسيا

صواريخ مضادة للسفن

بحر اليابان

LBCI التالي
زلزال بقوة 6,1 يضرب شمال اليابان
عدة قتلى في حريق في مركز للمهاجرين عند الحدود الأميركية المكسيكية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:32

روسيا تؤكّد أن أوكرانيا نشرت صواريخ أميركية بعيدة المدى

LBCI
أخبار دولية
01:09

مجلس الأمن يرفض طلب روسيا تشكيل لجنة تحقيق دولية في عمليات تخريب خطي أنابيب نورد ستريم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-26

"الاسلحة القذرة" تشعل روسيا

LBCI
أخبار دولية
2023-03-26

الاتحاد الأوروبي يتوعد بيلاروسيا بعقوبات جديدة إذا استقبلت أسلحة نووية روسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:49

عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا ... وحسن دقوّ ونوح زعيتر على اللائحة

LBCI
أخبار دولية
08:32

روسيا تؤكّد أن أوكرانيا نشرت صواريخ أميركية بعيدة المدى

LBCI
أخبار دولية
08:30

المملكة المتحدة ترفع مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية

LBCI
أخبار دولية
08:10

قتيلان في هجوم على مركز إسلامي في لشبونة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-15

تريدون تسديد قروض الإسكان؟ إليكم الحل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-07

الجنرال رمى قنابله السياسية في كل الإتجاهات... فهل فتح معركته الرئاسية؟

LBCI
اقتصاد
2023-03-10

ارتفاع دولار منصة صيرفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-26

ما بعد منتصف الليل يختلف عمّا قبله…

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:19

اعتصام لسائقي الشاحنات في مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:15

اجتماع مهم للوفد البرلماني في بروكسيل مع إيزابيل سانتوس

LBCI
أخبار لبنان
08:14

منظمة العفو الدولية وثقت تقاعس السلطات في تأمين الحق بالرعاية الصحية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:00

​السياسة تدخل في جلسة اللجان النيابية المشتركة.. فكيف هي الصورة؟

LBCI
أخبار لبنان
07:45

مبادرة تشريعية جديدة لمواجهة تعطيل القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رونالدو يعزز ارقامه القياسية.. تغييرات فنية في انكلترا وعودة غير موفقة للملك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

كريستا ماريا مستمرة في برنامج la voix وتصبح اول مشتركة تغني بالعربية فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الأوروبيون قلقون من الوضع في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

قطاعات عانت الانفصام في التوقيت بين الموظف وأجهزتها…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

جريمة مروعة!... قَتَلها أمام أعينِ أطفالهما الثلاثة

LBCI
اقتصاد
03:08

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
08:59

معلومات للـLBCI: بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب

LBCI
خبر عاجل
07:45

سامي الجميل بعد جلسة اللجان المشتركة: لن أتكلم عن ما حصل في الجلسة بل سأضعه في عهدة الرئيس بري لأن ما حصل من الممكن ان يأخذ البلد الى مكان آخر "وما قلناه مسجّل" وتم المسّ بالمقدّسات

LBCI
خبر عاجل
08:08

الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على اللبنانيَين حسن دقّو ونوح زعيتر

LBCI
آخر الأخبار
07:12

اشكال بين علي حسن خليل وسامي الجميل خلال جلسة اللجان المشتركة وعدد من النواب خرج وتوجه الى الصالون

LBCI
أخبار لبنان
10:47

إعادة جدولة كلّ رحلات طيران الشرق الأوسط المغادرة من مطار بيروت وفق التوقيت الصيفي إبتداءً من منتصف ليل 29-30 آذار

LBCI
خبر عاجل
16:08

وزير الخارجية الإيراني لـ"الجزيرة": العاهل السعودي أرسل دعوة للرئيس رئيسي لزيارة المملكة وسنرسل إليه دعوة مماثلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة