زلزال بقوة 6,1 يضرب شمال اليابان

ضرب زلزال بقوة 6,1 شمال اليابان بعد ظهر الثلاثاء، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية التي لم تصدر أي تحذير من تسونامي.وسجلت الهزة عند الساعة 18:18 (09:18 بتوقيت غرينتش) قبالة أوموري (شمال) على عمق 20 كيلومترًا، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية، وشعر بها أيضًا سكان جزيرة هوكايدو. ولم يصدر أي تحذير من حصول تسونامي، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية الرسمية.