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مداهمة خمسة بنوك في فرنسا في إطار تحقيق في احتيال ضريبي
أخبار دولية
2023-03-28 | 06:40
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مداهمة خمسة بنوك في فرنسا في إطار تحقيق في احتيال ضريبي
مداهمة خمسة بنوك في فرنسا في إطار تحقيق في احتيال ضريبي
أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا بأن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك الثلاثاء في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع.
وقال المكتب في بيان إن نحو 150 محققًا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيًا فرنسيًا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو.
وذكرت صحيفة لوموند Le Monde أن المصارف المستهدفة هي سوسييته جنرال Societe Generale وبي إن بي باريبا BNP Paribas وإكسان Exane (تابع لـ BNP) وناتيكسيس Natixis واتش إس بي سي HSBC.
أخبار دولية
بنوك
فرنسا
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