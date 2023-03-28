مقتل 39 مهاجرًا في حريق شب في مركز توقيف في المكسيك

قضى 39 مهاجرًا في حريق شب صباح الثلاثاء في مركز توقيف للمهاجرين في مدينة سيوداد خواريس في شمال المكسيك عند الحدود مع الولايات المتحدة على ما أفادت الحكومة المكسيكية.وقال المعهد الوطني للهجرة: "نأسف لوفاة 39 مهاجرًا حتى لآن في الحريق".